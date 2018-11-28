تراجع ملموس لأسعار الذهب في ختام تعاملات الأمس

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا ملموسا في تعاملات أمس الثلاثاء، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في أعقاب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "من المستبعد إلى حد كبير" تأخير زيادة الرسوم على السلع الصينية من 10% إلى 25% عن الموعد المقرر وهو أول يناير المقبل.

كما ذكر الرئيس ترامب أن إدارته قد تفرض رسما بنسبة 10% على هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" الأمريكية في الصين وكذلك على أجهزة الكمبيوتر المحمول المصنوعة في الصين.

يأتي ذلك في حين سيلتقي الرئيس ترامب مع نظيره الصيني "شي جينبينج" على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.

ورغم ذلك يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين البلدين غير محتمل.

كما يترقب المستثمرون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء، ونشر محضر اجتماع المجلس الذي عقد مطلع الشهر الحالي وذلك في وقت تال لكلمة باول.

وقد ارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 26ر97 نقطة بزيادة نسبتها 3ر0%.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 9 دولارات أي بنسبة 7ر0% إلى 40ر1213 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. واستقر سعر الفضة عند مستوى 084ر14 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما استقر سعر النحاس عند مستوى 726ر2 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 18 عاما، في ظل تراجع التفاؤل بشأن حالة النشاط الاقتصاد والدخول.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الذي يصدره معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية إلى 7ر135 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل 9ر137 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 5ر136 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.