«ترامب» يهدد بإلغاء اجتماع مع «بوتين» على هامش «العشرين» بسبب أزمة أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء اجتماع مقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين هذا الأسبوع بسبب أزمة أوكرانيا.



جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها صحيفة واشنطن بوست مع ترامب ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).



وقال ترامب إنه ينتظر "تقريرا كاملا" من فريقه للأمن القومي عن احتجاز روسيا ثلاث سفن من البحرية الأوكرانية وطواقمها في البحر الأسود الأحد الماضي.



وأشار إلى أن نتائج ذلك التقرير ستحدد ما إذا كان سيلتقي بوتين أم لا.



وأضاف: "ربما لا أعقد هذا الاجتماع .. لا أحب ذلك العدوان، ولا أريد ذلك العدوان على الإطلاق".

