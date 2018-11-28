استطلاعات رأي فرنسية: تنامي الدعم لمتظاهري «السترات الصفراء»

أظهر استطلاعان للرأي في فرنسا، اليوم الأربعاء، تزايد أعداد الأشخاص المؤيدين لتظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأشار الاستطلاعان إلى عدم اقتناع الكثير من هؤلاء الأشخاص برد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الاحتجاجات.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أودوكسا الفرنسي للإحصاءات واستطلاعات الرأي لصالح إذاعة " فرانس إنفو" أن ما يقرب من 84 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن الاحتجاجات مبررة، بزيادة 7 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق.

وقد ذكر حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم استمعوا إلى خطاب ماكرون صباح يوم الثلاثاء، الذي وعد فيه بإجراء عملية تشاور على مستوى البلاد بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من الزيادات في الضرائب على البنزين إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية في نفس الوقت. ولكن الاستطلاع خلص إلى أن 78 في المئة ممن استمعوا إلى خطاب الرئيس قد وجدوه غير مقنع.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب الفرنسي للدراسات لصالح شبكة "بي.في.ام.تي.في" التليفزيونية أن 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن دعمهم أو تعاطفهم مع متظاهري السترات الصفراء بزيادة 5 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق.

وقال 81 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن الحكومة لم تستمع لمطالب الحركة.