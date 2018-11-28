الرئيس الأفغاني: سياسة ترامب نحو جنوب آسيا تمثل نقطة تحول بالنسبة لأفغانستان

وصف الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بأنها "حليف رئيسي" لبلاده، مشيدا بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو جنوب آسيا باعتبارها تمثل "نقطة تحول" بالنسبة لأفغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالغني مع وزراء خارجية روسيا وألمانيا وإيران ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومسئولين رفيعي المستوى على هامش اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، للبحث في تقديم الدعم لأفغانستان "الفقيرة والمُمزقة بفعل الحرب".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن عبدالغني الذي يواجه تزايد العمليات المسلحة التي تشنها حركة طالبان على أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ، عرض خلال الاجتماع جهود حكومته في مجالات الأمن والعدالة وحقوق النساء ومكافحة الفساد، قائلا: "لدينا خطة للإصلاح ونحتاج إلى الدعم لتنفيذها".