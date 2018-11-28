وفاة شخص وإصابة ضابطي شرطة بسبب الطقس السيء في أستراليا

لقي شخص حتفه وأصيب ضابطا شرطة في شرق أستراليا اليوم الأربعاء، حيث تسببت عواصف رعدية في سقوط أكبر كمية أمطار على ولاية سيدني خلال شهر في ساعتين فقط.

وقالت مصادر في الشرطة إن شخصا لقي حتفه في حادث تحطم سيارة في إحدى الضواحي الواقعة شمال غرب سيدني، بينما سقطت شجرة على ضابطي شرطة كانا يحاولان مساعدة سائقين محاصرين في طريق تغمره المياه في ضاحية نورث رايد.

وحثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم، قائلة :"أجلوا رحلاتكم أو قوموا بعملكم من المنزل اليوم – نريد سيارات أقل على الطريق، لا نريد وقوع أي حوادث مأساوية أخرى اليوم".

وشهدت سيدني هطول أكبر كمية أمطار في يوم واحد خلال شهر نوفمبر منذ عام 1984، حيث سقط 91 ميلليمتر من الأمطار في 90 دقيقة فقط، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

ونشر أستراليون صورا ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الناجم عن العاصفة، والمياه وهي تتسرب داخل القطارات وتغمر الأنفاق والمحال التجارية.

وألغيت نحو 130 رحلة طيران داخلية ودولية في مطار سيدني، الذي أغلق مدرجين.

وقالت خدمة الطوارئ بالولاية إنها أنقذت 13 شخصا من الفيضانات.

وانقطع التيار الكهربي عن أكثر من 5 آلاف منشأة في سيدني بعدما دمرت صواعق البرق والرياح العاتية خطوط الإمداد بالكهرباء.