اليابان تطلق خدمة على الهواتف لتزويد السياح بمعلومات عن الكوارث

يطلق مكتب حكومي في محافظة أوساكا اليابانية خدمة على الهواتف الذكية العام المقبل؛ لتزويد السياح الأجانب بمعلومات عن الكوارث قبيل انعقاد معرض "اكسبو" العالمي لعام 2025 في المحافظة.

وذكرت وكالة "أنباء كيودو" اليابانية أن المبادرة، التي من المتوقع أن تبدأ رسميا في الصيف المقبل، تهدف إلى ضمان إقامة آمنة وممتعة للزوار الأجانب في أوساكا والمناطق المجاورة لها، والتي تضررت في عدد من الكوارث الطبيعية في وقت سابق من هذا العام مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والأعاصير.

وسيتم توفير أخبار الطقس وأوامر الإجلاء وستسمح الخدمة أيضًا للسفارات الأجنبية بإصدار رسائل لمواطنيها في حالات الطوارئ. وسيتم تقديم معلومات عن مشاهدة معالم المدينة من خلال الخدمة عندما لا تكون هناك كارثة.

وقال مسؤول في المكتب المحلي لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات "نحن نريد تطوير (النظام) في إطار يمكن استخدامه استجابة للأحداث الكبرى".

ووفقا للمكتب، ستجرى اختبارات تجريبية باللغة الإنجليزية والكورية والصينية في محافظة أوساكا من فبراير إلى أبريل من العام القادم، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمة إلى ست محافظات في منطقة كينكي بغرب اليابان بعشر لغات.