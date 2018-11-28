بنك روسي: قرض بقيمة 12 مليار دولار لدولة أفريقية فقيرة ورد في بيان مالي بالخطأ

قال بنك في.تي.بي الروسي أمس الثلاثاء، إنه أقرض جمهورية أفريقيا الوسطى الفقيرة 12 مليار دولار، لكن المصرف المملوك للدولة ما لبث أن تدارك الأمر، وقال إن هذا كان خطأ موظف وإنه ما من قرض كهذا.

وورد ذكر القرض في تقرير مالي فصلي لفي.تي.بي نشره البنك المركزي.

وتضمن التقرير جدولا به قائمة بالمطالبات المالية المستحقة لفي.تي.بي على عشرات الدول حتى الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وجاء في الخانة المخصصة لجمهورية أفريقيا الوسطى رقم 801 مليار و933 مليونا و814 ألف روبل (12 مليار دولار)، وهو رقم يزيد عن ستة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي لذلك البلد.

وعندما استفسرت رويترز من البنك عن هذه البيانات، قال إن القرض لا وجود له في الواقع.

وعلق البنك في بيان لرويترز قائلا ”في.تي.بي ليس لديه انكشاف بهذا الحجم على أي دولة أجنبية، الأرجح أن هذه حالة خطأ تشغيلي في النظام عند وضع رموز للدول“.

ولم يذكر في.تي.بي من المسؤول عن هذا الخطأ أو كيف أمكن نشر مثل هذا الرقم الضخم من دون ملاحظته.