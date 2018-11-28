الرئيس التونسي يمنح بن سلمان وسام الجمهورية

منح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسام الجمهورية، فى ختام زيارته لتونس التي استمرت 4 ساعات، في إطار جولة الخارجية بدأت بالإمارات ثم البحرين ومصر.

وكان ولي العهد أجرى مباحثات مع الرئيس السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربيا وإقليميا ودوليا، كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وأشار بيان للرئاسة التونسية إلى أن السبسي وبن سلمان بحثا سبل تعزيز التعاون وخصوصا الاقتصادي، وتطوير الاستثمار والتعاون العسكري وفي مجال الأمن، إضافة إلى انعقاد القمة العربية الثلاثين المقررة في العاصمة التونسية في مارس 2019، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب المباحثات، قلَّد السبسي، الأمير محمد بن سلمان، وسام الجمهورية، تقديرا من تونس لجهوده فى دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال تصريحات صحفية من قصر قرطاج، بجوار الرئيس السبسي، إنه يعتبر الأخير "بمثابة والده"، مضیفا أن الشعب التونسي شعب عزیز جدا لدى السعودیین، ومنوها بمتانة العلاقة بین البلدین.

وتابع بن سلمان أنه "مستحیل أن تكون لدي جولة في شمال إفریقیا، دون التوقف في تونس"، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري السعودي.

من جهته، قال الرئيس السبسي: "كنا نتحدث مع سمو الأمير الذي شرفني بقوله أنا ابنك، وأنا اتشرف بذلك"، مضيفا: "أهلا وسهلا به (الأمير محمد بن سلمان) هو في بلده، ونحن في عاداتنا وتقاليدنا، لا يرحب بالمرء في داره"، مؤكدا أن علاقة تونس مع السعودية "متميزة"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وفي برقية شكر للرئيس التونسي عقب مغادرته تونس، قال الأمير محمد بن سلمان: "لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية.. وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج الرئيس السبسي، كما كان في وداعه في مطار الرئاسة رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعدد من كبار المسئولين، وكانت تونس المحطة الرابعة فى جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.

وبحسب موقع قناة العربية، غادر بن سلمان تونس، في وقت مبكر من صباح اليوم، متوجها إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال مصدر سعودي موثوق، إن ولي العهد السعودي سيستأنف مطلع الأسبوع المقبل جولته العربية بزيارة إلى موريتانيا والجزائر والأردن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأمير محمد بن سلمان سيصل الأحد المقبل إلى نواكشوط قادما من الأرجنتين بعد مشاركته في أعمال قمة العشرين.

وأضاف أن ولي العهد السعودي سيقوم بعد ذلك بزيارة للجزائر، قبل وصوله إلى عمان، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق عدة ساعات يتخللها مأدبة غداء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.