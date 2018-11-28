موسكو: العقوبات المحتملة على الدين الحكومي غير سارة لروسيا والمستثمرين

قال أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي وزير المالية إن العقوبات المحتملة على الدين الحكومي الروسي لا تسر روسيا والمستثمرين.

وقال سيلوانوف- في كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي" اليوم الأربعاء- "إذا كنا سنتحدث عن العقوبات المالية المحتملة على الدين الحكومي الروسي، فهي بطبيعة الحال غير سارة لروسيا وللمستثمرين"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

من جهته، قال نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيوف إن وزارة المالية تقيم إيجابيا سندات اليورو الروسية التي تم طرحها في 27 نوفمبر الجاري بقيمة مليار يورو مع عائد سنوي قدره 3%.