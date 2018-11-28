السودان وإستونيا يؤكدان الحرص على إقامة علاقات دبلوماسية

التقى أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية السودانية، أمس الثلاثاء بالخرطوم، بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية إستونيا ساندر سووني.

وأكد فيصل ترحيب السودان ببدء العلاقات مع إستونيا، ووعد ببذل الجهد لتطوير وترقية العلاقات بين البلدين.

من جانبه، نقل المبعوث الإستوني رغبة وحرص بلاده على إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان وعن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.

في سياق متصل، التقت السفيرة إلهام شانتير الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية، اليوم، بالمبعوث الخاص للرئيس الإستوني، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. وأكد الطرفان ضرورة تنشيط وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين في البلدين.

كما التقت السفيرة إلهام شانتير بوزيرة الدولة للشئون الإفريقية بالخارجية البريطانية هارييت بالدوين والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأخيرة بين السودان وبريطانيا التي انعقدت في لندن مطلع الشهر الجاري، وتعرف الوفد على أهم المستجدات في الشأن السوداني، وعلى الجهود التي يقوم بها السودان لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.