مقتل 6 أشخاص في انفجار شمالي الصين

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لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانجياكو بإقليم خبي شمالي الصين.