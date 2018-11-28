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مقتل 6 أشخاص في انفجار شمالي الصين

بكين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 3:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 3:19 ص

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانجياكو بإقليم خبي شمالي الصين.


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