«ميركل» تطالب بمزيد من الجهود من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل، يأتي ذلك بمناسبة مرور 100 عام على منح المرأة حق الانتخاب.

وقالت ميركل خلال ندوة احتفالية للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي في برلين مساء اليوم الأربعاء: "مجتمعنا بدأ أن يكون عادلا مع تحقيق المساواة على كل المستويات".

وأكدت المستشارة الألمانية على أن " المساواة قضية أساسية للديمقراطية"، وأضافت أنه لهذا السبب فإن من الضروري سواء بالنسبة للرجال أو للنساء تحقيق توافق حقيقي بين الأسرة والعمل " بمعناه الشامل".

وأوضحت ميركل أن هناك الكثير من الأشياء التي حدثت لتحقيق هذا الهدف، وبينها تطبيق صرف إعانة مالية للوالدين واقتطاع وقت من وقت العمل لرعاية الطفل، وقالت ميركل:" لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق مساواة حقيقية".

وانتقدت ميركل تراجع نسبة النساء في البرلمان مؤخرا إلى نحو 30%.