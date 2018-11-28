«لافروف» يتهم الغرب بالإفراط في التساهل مع أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالإفراط في التساهل مع أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره السويسري إيجنازيو كاسيس، قال لافروف في جنيف، اليوم الأربعاء: "هناك استعداد في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية للتفاعل مع أي حالة مزاجية لنظام الحكم في كييف".

ووصف الوزير الروسي التصعيد الأخير بين بلاده وأوكرانيا في بحر آزوف (جزء من البحر الاسود) بأنه استفزاز من جانب أوكرانيا حتى ولو كانت قوات خفر السواحل الروسي هي التي أطلقت النار على قوارب الدورية الأوكرانية واحتجزتها مع أطقمها.

واتهم لافروف، كورت فولكر، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن أوكرانيا، بالدفاع الواضح عن كييف وعدم انتقاد ما يصدر عنها من استفزازات.

يذكر أن الدول الغربية كانت دعت أوكرانيا أيضا إلى الاعتدال والتحلي بضبط النفس في صراعها الأخير الذي وقع مع روسيا الأحد الماضي.