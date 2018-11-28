طلب متوسط على سندات الخزانة الأمريكية ذات الخمس سنوات

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة العامين قيمتها 39 مليار دولار أمس.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الخمس سنوات 880ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 49ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 5 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 39 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 977ر2% ومعدل التغطية 30ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 46ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار اليوم الأربعاء، في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.