موسكو: بوتين لم يوافق على إجراء اتصال هاتفي مع بوروشينكو

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو طلب إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال لم يتم.

وقال أوشاكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إنه "أثناء إعداد مثل هذا النوع من الاتصالات يجري تقييم عدد من العوامل وتوافق الجداول الزمنية لمثل هذه المحادثة وتحليل الهدف الذي يضعه أحد الطرفين أو الطرف الآخر قبل هذه المحادثة".

وكان الرئيس الروسي قد أكد في وقت سابق من اليوم أن حادث البحر الأسود استفزاز دبرته سلطات كييف والرئيس بيترو بوروشينكو عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في مارس 2019.

وكانت قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي احتجزت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في منطقة مضيق كيرتش على اعتبار أنها انتهكت المياه الإقليمية الروسية.