قتل فيل بري، اليوم الأربعاء، امرأتين بينما كانتا تجمعان الأعلاف للماشية في جنوب شرقى نيبال، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال مسئول الشرطة ديبندرا شاه، إن المرأتين، 35 و60 عاما، كانتا في الغابة بعد ظهر اليوم، عندما دهسهما الحيوان حتى الموت بالقرب من قرية مادي في منطقة شيتوان.

وأفاد بأنه "في البداية، هاجم الفيل المرأة الأصغر سنا، وكان من المعتقد أن المرأة الأخرى مفقودة، لكن تم العثور عليها أيضا إلى أن فارقت الحياة".

وبموجب القانون النيبالي، يحق لعائلة الضحية الحصول على مليون روبية (8800 دولار) كتعويض عن قتلها من قبل أي من الحيوانات البرية.

وازداد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في السنوات الأخيرة في نيبال، مما أثار المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والمناطق المحمية.