عودة عدد من الأسر السورية المهجرة بفعل الإرهاب إلى بلادها

عاد عدد من الأسر السورية المهجرة بفعل الإرهاب قادمة من مخيمات اللجوء في الأراضي الأردنية إلى سوريا عبر معبر نصيب-جابر الحدودي إلى قراها وبلداتها التي حررها الجيش السوري من الإهاب.

وأعرب العائدون إلى وطنهم لوكالة الأنباء السورية "سانا"عن ارتياحهم الكبير لاستقبال القائمين على المعبر وسهولة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان وصولهم سالمين إلى قراهم وبلداتهم المطهرة من الإرهاب.

وبحسب "سانا" كانت الأسابيع الماضية شهدت عبور 3 آلاف مواطن سوري خلال معبر نصيب جابر وفروا في أوقات سابقة من المعابر غير الشرعية إلى الأردن هربا من المجموعات الإرهابية.