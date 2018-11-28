المجلس الفيدرالي الروسي يكشف سبب الاستفزاز الأوكراني في البحر الأسود

أكد عضو المجلس الفيدرالي الروسي فرانس كليتسيفيتش أن الاستفزاز في مضيق (كيرتش) منظم، من أجل إلغاء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، المقرر إجراؤه على هامش قمة العشرين".

وقال كليتسيفيتش - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء - "في الواقع، كان هذا هدف بعض القوى في الولايات المتحدة، التي دفعت كييف إلى إثارة الاستفزاز الأخير في بحر آزوف".

يذكر أن الرئيس ترامب ألمح - في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق اليوم - إلى أنه قد يلغي اللقاء مع بوتين خلال قمة العشرين في الأرجنتين بسبب الوضع في مضيق كيرتش.

يشار إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد الماضي، ودخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.