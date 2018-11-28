بنك انجلترا: بريطانيا قد تواجه أسوأ ركود اقتصادي حال الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي

كشف تحليل لبنك إنجلترا المركزي، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة يمكن أن تواجه أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، وذلك في حال فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان ومغادرة التكتل دون باتفاق.

ووفقا للتحذير الشديد، الذي جاء في تحليل بنك إنجلترا المركزي، فإن الاقتصاد البريطاني قد يشهد انكماشا بنسبة 8 في المئة في غضون عام، وانخفاض أسعار العقارات بنحو الثلث على أسوأ تقدير.

وهذه النسبة الكبيرة المتوقعة في الانكماش الاقتصادي تتخطى ذروة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في فترة الأزمة المالية العالمية، والتي تخطت نسبة 6٪ .

من جهة أخرى، قد تدفع الشكوك حول مصداقية المملكة المتحدة إلى انهيار الجنيه الاسترليني، وهو ما قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها لمواجهة التضخم.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في سيناريو خروج بريطانيا "غير المنظم":

*انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 8 في المئة

*هبوط أسعار المنازل بنسبة 30 في المئة

*انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 48 في المئة

*انخفاض الجنيه الاسترليني بنسبة 25 في المئة إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار

*ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5 في المئة.

*تسارع وتيرة ارتفاع التضخم ليصل إلى 5ر6 في المئة

*رفع سعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا المركزي إلى 5.5 في المئة وبمعدل 4 في المئة على مدى ثلاث سنوات.

*تحول بريطانيا من دولة جاذبة للمهاجرين إلى دولة طاردة لهم .

ويعتبر تحليل بنك إنجلترا ، الذي تم القيام به استجابة لطلب من لجنة من أعضاء البرلمان، هو الأحدث لتسليط الضوء على المخاطر من عدم وجود ترتيبات تجارية جديدة في الوقت الذي تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

ولم يتأثر الجنيه الاسترليني بعد نشر التقرير.