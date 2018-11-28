هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من عقار خاص بالرجال

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول منتج دوائي خاص بالرجال، أكدت أنه يسبب مشاكل صحية قد تحيل صاحبها إلى المستشفى.

وذكرت الهيئة، وفقا لموقع صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، أنها تلقت تقارير من أشخاص تناولوا هذا العقار على شكل كبسولات، عانوا من مشكلات صحية مثل الآم في الصدر وصداع حاد ومشاكل أخرى، أدت في بعض الحالات إلى التدخل الجراحي والعلاج بالمستشفى بسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن هذه المنتجات (وهي على اسم وحيد القرن بالإنجليزية) تباع غالبا في محطات البنزين والمتاجر عبر الإنترنت «أونلاين»، وتحتوي على مكونات غير معلومة وغير معلنة مماثلة لتلك الموجودة في الأدوية التي تحظى بموافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية مثل «الفياجرا»، ويمكن أن تتفاعل هذه المكونات مع النترات في بعض العقاقير لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.