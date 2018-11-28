«اليونيسيف» تقدم 130 طنا من المساعدات الإنسانية لفنزويلا

قدمت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ما يقرب من 130 طنا من المساعدات الإنسانية لفنزويلا، في إطار برنامج للتعاون مع الحكومة الفنزويلية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

فقد استفاد من هذه المساعدات 350 ألف شخص (نساء وأطفال)، خاصة و أن الأزمة الاقتصادية، وفقا للمنظمة، قلصت من فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية و تسبب في سوء التغذية لنحو 12 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة قدمت حتى الآن نحو 100 طن من المواد الغذائية لعدد 150 ألف طفل.

وأرسلت أيضا، بتعاون مع وزارة الصحة، حوالي 30 طنا من الأدوية والأجهزة الطبية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية و النهوض بالقطاع الصحي بالمناطق الفقيرة ، فإن هذه المساعدات الطبية ستستفيد منها 25 ألف حامل و 10 آلاف طفل حديث الولادة و حوالي 2300 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة.