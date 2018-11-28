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الصحة الأفغانية: مقتل وإصابة 29 شخصا جراء تفجير انتحاري شرقي كابول

كابول - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 9:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 9:24 م

لقى 10 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب 19 آخرون، عندما هاجمت عناصر من حركة طالبان مجمعا تديره شركة الأمن الخاصة "جي فور إس" في الجزء الشرقي من العاصمة الأفغانية من كابول.

وقال وحيد الله مجروح، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات بالمدينة.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ، انفجرت سيارة مفخخة قبل إطلاق نار في المجمع ، لكن لم يتضح ما إذا كانت عناصر طالبان، أم رجال الأمن هم من أطلقوا النار.

وكانت طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المجمع .

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