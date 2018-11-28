«الأمم المتحدة» في العراق ترحب بإعادة افتتاح شوارع في المنطقة الخضراء

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رحب مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة العراقية بإعادة افتتاح جزئي لحركة السير أمام العراقيين في شوارع المنطقة الخضراء المحصنة لأول مرة منذ عام 2003.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة ،خلال اجتماع ضم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مع يان كوبيتش رئيس البعثة ،عن تأييدها "لفتح المنطقة الخضراء والتأكيد على التزام البعثة بالقرارات السيادية العراقية والتعاون لتنفيذها"، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ونقل كوبيتش التأييد والارتياح الدولي الواسع تجاه الحكومة الجديدة وشخص رئيس الوزراء من خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي خصصت جلسته للعراق ودعم الأمم المتحدة الكامل والمجتمع الدولي للحكومة الحالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلد وإكمال التشكيلة الحكومية واجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص العراق وإعمار العراق ودخول الشركات الاستثمارية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والعقوبات الأمريكية على إيران.

وتضم المنطقة الخضراء المحصنة مباني الحكومة العراقية وعددا من السفارات الأجنبية وسكن كبار المسؤولين العراقيين، وتم تحديدها بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.