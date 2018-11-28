بوتين: حادثة «القرم» كانت محاولة أوكرانية للتلاعب في الانتخابات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الاشتباك الأخير مع البحرية الأوكرانية في المياه قبالة شبه جزيرة القرم بأنه استفزاز يهدف إلى التلاعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأدى التصعيد الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الجارتين المتحاربتين إلى حدوث موجات صادمة في المجتمع الدولي، مما أدى إلى إجراء محادثات طارئة من قبل مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب النزاع الدموي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا.

وقال بوتين في منتدى استثماري عقد في العاصمة الروسية موسكو، إنه من المرجح ألا يفوز الرئيس الأوكراني بفترة رئاسية ثانية, دون أن يذكر بترو بوروشنكو بالاسم.

وأضاف بوتين، في تصريحات أذاعها التليفزيون الروسي، مشيرًا إلى الواقعة في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم: "هذا بالتأكيد استفزاز مارسته الحكومة (الأوكرانية) الحالية بما فيها الرئيس، قبيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا المقررة في مارس المقبل".

وواصل: "يحتاج بوروشنكو إلى تضخيم الوضع لإيجاد عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام المنافسين، خاصة المعارضة السياسية".

وكان ساسة المعارضة في أوكراينا، وبينهم نائبة رئيس البرلمان أوكسانا سيروييد، اتهموا بوروشنكو في وقت سابق بمحاولة تأجيل الانتخابات في أعقاب الحادثة التي وقعت الأحد الماضي.