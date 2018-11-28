«جوتيريش» يعرب عن استعداده للقاء ولي عهد السعودية خلال قمة العشرين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، استعداده للقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس بعد غد الجمعة لمدية يومين.

وقال جوتيريش، إنه مستعد لمناقشة أزمة اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد، غير أن الامين العام لم يصل إلى حد التأكيد وجود لقاء مقرر مع الامير.

وأضاف جوتيريش أنه لا يجد مشكلة في تكرار دعوته إلى إجراء تحقيق شفاف في واقعة مقتل خاشقجي، خلال لقاء خاص مع بن سلمان، وتابع أنه مستعد أيضا لمناقشة الصراع في اليمن مع الامير الذي تلعب بلاده دورا "حاسما" في تحقيق السلام في اليمن.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن هناك فرصة لبدء مفاوضات في السويد في ديسمبر المقبل "لكننا لسنا هناك بعد... إذا تمكنا من وقف الحرب في اليمن، نحن بذلك نوقف الكارثة الإنسانية الأكثر مأساوية التي نواجهها في عالم اليوم".

وذكر جوتيريش أنه تحدث صباح اليوم مع مارتين جريفيث، المبعوث الأممي الخاص باليمن.