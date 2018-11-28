الاتحاد الأوروبي يرفض مبادرة لإجراء استفتاء بين مواطنيه حول «بريكست»

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رفضها مبادرة لإجراء استفتاء بين مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، ووصفت مثل هذه الخطوة بأنها " محظورة".

وكان الداعون إلى المبادرة يرغبون في استطلاع آراء مواطني أوروبا في مسألة بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن رفضها تسجيل هذه المبادرة يرجع إلى أنها شأن لا يقع في اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن الفقرة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تتيح لكل دولة عضو إمكانية الخروج من التكتل.

واختتمت المفوضية تصريحاتها بالقول، إنها تأسف لقرار بريطانيا، لكنها تقره.