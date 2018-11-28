اكتشاف 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث بالصين

اكتشف فريق أثري صيني نحو 500 قطعة من الفخار واليشم والحجارة والعظام في حوالي 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى الفترة من العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي، وذلك في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وقال "وانغ يي شيويه" قائد فريق التنقيب الأثري بمعهد الآثار الثقافية لمقاطعة جيلين- في تصريح اليوم- إن المواقع الأثرية تم اكتشافها خلال عملية تنقيب أجراها المعهد هذا العام في بلدة يونغآن بمدينة تشانغتشون في المقاطعة، موضحا أنه تم العثور على حوالي 50 موقعا أثريا، بينها 9 مواقع لآثار منازل في العصر الحجري الحديث، وهو ما يعتبر اكتشافا مهما هذا العام.

وأضاف شيويه أن العديد من المواقع الأثرية ستساعد على فهم الحياة بالمنطقة خلال هذه الفترة، خاصة المتعلقة بالاستيطان في العصر الحجري الحديث عند حوض نهر ييتونغ والمناطق المحيطة به.