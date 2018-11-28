«بوتين» يشيد بدور السعودية في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدور المملكة العربية السعودية ودور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس، عن بيان أصدره الكرملين، ذكر "أن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقّر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر عن نتائج إيجابية".