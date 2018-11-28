تقرير: زعيم كوريا الشمالية مستعد لقبول تفتيش مجمع البلاد النووي

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر دبلوماسي كبير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونجبيون.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله ”على حد فهمي، فإن الزعيم كيم أبلغ (الرئيس الكوري الجنوبي) مون (جيه-إن) خلال قمتهما في سبتمبر أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونجبيون النووية بل سيسمح أيضا بالتحقق“.

وذكر المصدر أن مون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وعبر كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات ”مماثلة“ لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق.

وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، عن التقارير بشأن استعداد كوريا الشمالية للسماح بدخول المفتشين، وما إذا كانت هناك تطورات جديدة فقالت إنها ”لا تعلم بأي من تلك (التقارير)“، لكن كيم وافق على عمليات التفتيش خلال اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو في الآونة الأخيرة.

وأضافت للصحفيين ”هذا شيء اتفق عليه الوزير والرئيس كيم، وتحدثا بشأنه عندما كان الوزير في بيونجيانج قبل شهر تقريبا أو نحو ذلك“.

ولم يتضح من تصريحاتها ما إذا كان كيم قال بصورة محددة إن المفتشين يمكنهم زيارة منشآت يونجبيون.

وتشدد الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.