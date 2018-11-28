«الاتحادى للإحصاء»: ألمانيا تحتل المرتبة الثانية أوروبيا في عدد العاملين

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يعملون بها.

وأوضح المكتب في مقارنة تم عرضها، اليوم الأربعاء، أن 79 بالمئة من المواطنين الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما كانوا يباشرون عملا خلال العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن ألمانيا تحتل بهذه النسبة المرتبة الثانية بعد السويد التي بلغت نسبة العاملين بها 82 بالمئة.

وأضاف المكتب أن نسبة العاملين بألمانيا نمت بإجمالي ست نقاط مئوية منذ عام 2007، على نحو أسرع كثيرا مما حدث في أوروبا التي ارتفعت بها نسبة العاملين بمعدل نقطتين مئويتين فقط، ووصلت إلى 72 بالمئة.

وكشف المكتب أن ألمانيا لديها نسبة عالية للغاية من العمل بدوام جزئي بين النساء، حيث إن 47 بالمئة من النساء العاملات بألمانيا يعملن بدوام جزئي، موضحًا أن ذلك يفسر ارتفاع نسبة عمل النساء في ألمانيا، التي تبلغ 75 بالمئة مقارنة بالدول الأخرى.

وتبلغ نسبة النساء العاملات في السويد 80 بالمئة، وفي ليتوانيا 76 بالمئة.