أمريكا تفرض عقوبات على الأشخاص الأقرب لرئيس نيكاراجوا

كثفت الولايات المتحدة من ضغوطها على نيكاراجوا، حيث فرضت عقوبات على الأشخاص الأقرب للرئيس دانييل أورتيجا.

وقال مسؤول أمريكي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أمس الثلاثاء، إنه سيتم تجميد الأصول الأمريكية التي من المحتمل أن تكون مملوكة لزوجة أورتيجا ونائبته، روزاريو موريلو، ولمستشار الأمن القومي، ارنستو مونكادا لاو.

ولن يسمح أيضا لموريلو ومونكادا لاو بدخول إلى الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على عدة مسؤولين كبار في نيكاراجوا في يوليو الماضي.

وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى اضطرابات منذ أبريل الماضي، عندما اندلعت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام الضمان الاجتماعي المثير للجدل. وقامت الحكومة بقمع المظاهرات بيد قوية، مما أدى إلى مقتل المئات.