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وسائل إعلام رسمية: استطلاعات خروج الناخبين تظهر تقدم مرشحة الحزب الحاكم في جورجيا

تبليسي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 9:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 9:14 م

أشارت استطلاعات إلى رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقدم سالومي زورابيشفيلي، المرشحة المدعومة من الحزب الحاكم في جورجيا، في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية السوفيتية السابقة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

وحصلت زورابيشفيلي، التي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية، على دعم حزب "الحلم الجورجي"، الذي هيمن على المعترك السياسي بالبلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، والذي يسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

وتواجه زورابيشفيلي المرشح جريجول فاشادزه، ممثل الائتلاف المعارض الذي تقوده "الحركة الوطنية المتحدة"، حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

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