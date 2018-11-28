مفتي عام فلسطين يدين قرار استيلاء الاحتلال على عشرات الدونمات تملكها كنيسة دير اللاتين

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة عشرات الدونمات (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) التي تمتلكها كنيسة اللّاتين في الأغوار الشمالية، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد المفتي - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - أن هذا العمل يندرج في إطار القرصنة والاستيطان، ويأتي تنفيذا لمخطط الاحتلال بالقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، وتكثيف الوجود اليهودي فيها، حيث أن سلطات الاحتلال تتمادى في عنجهيتها وغطرستها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحمّل حسين سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية المنحازة له، المسؤولية الكاملة عن تأجيج حدة الصراع في المنطقة بأكملها، وخاصة بعد التصريحات العنصرية للرئيس الأمريكي ودعمه الواضح لانتهاكات الاحتلال العدوانية كلها، والذي جعلها تتمادى في النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وطالب المفتي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمواجهة سلطات الاحتلال وثنيها عن الاستمرار في عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط عليها لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن التقاعس عن محاسبتها على جرائمها، وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، يشجعها على التمادي في سياستها، واستخفافها في المجتمع الدولي وقوانينه.

من جانبها، استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أراض تابعة للكنيسة اللاتينية بالقدس، في منطقة محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه باقي الأراضي التابعة لنفس الكنيسة والتي تقدر كافة مساحتها ب 12.000 دونم تقريبا، ضمن ما يعرف بسياسة وضع اليد التي تنتهجها حكومة الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وسعيها لتوسيع المستوطنات، متجاهلة بذلك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

فيما تأتي هذه الأعمال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه عامة وبحق البطريركية اللاتينية خاصة بالتزامن مع زيارة الكاردينال ليوناردو ساندري للأراضي المقدسة، وانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمفوضي الأرض المقدسة، والذي سيجمع 70 مفوضا من رهبان الفرنسيسكان من حول العالم.