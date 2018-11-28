الكويت ورومانيا يبحثان تعزيز التعاون الأمني

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بحث نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي الفریق متقاعد الشیخ خالد الجراح الصباح مع رئیس جھاز المخابرات الخارجیة في جمھوریة رومانیا جابرییل فلاس، الیوم /الأربعاء/، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالمجالات الأمنیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن الصباح أكد، خلال اللقاء، عمق العلاقات بین البلدین، مشیرا إلى اهتمام الجانبین بزیادة وتوطید أوجه التعاون بینھما.

ومن جانبه، أشاد رئيس جهاز المخابرات الروماني بأھمیة ما تم طرحه خلال اللقاء والذي یصب في إطار تعزیز العلاقات الأمنیة بین البلدین.