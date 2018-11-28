الكرملين: لقاء ولي العهد السعودي ضمن جدول أعمال بوتين في الأرجنتين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس، يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "جدول أعمال الرئيس في الـ 30 من نوفمبر ومطلع ديسمبر، محدد كليا ويتضمن ثلاثة جوانب هي المشاركة في قمة العشرين والزيارة الرسمية إلى الأرجنتين، إضافة إلى اللقاءات الثنائية وغيرها على هامش القمة، بما في ذلك اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أن التحضيرات للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين لا تزال جارية، وأن اللقاء متفق عليه ولم يرد من واشنطن ما يفيد بغير ذلك.