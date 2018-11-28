اختتام أعمال اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الكويت والاتحاد الأوروبي في بروكسل

اختتمت مساء أمس الثلاثاء، بمدينة بروكسل، أعمال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأول بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

ورأس وفد الكويت في الاجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، فيما رأس الجانب الأوروبي الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن نائب وزير الخارجية الكويتي أشاد في تصريح له عقب اختتام أعمال الاجتماع بنتائج الاجتماع، وأنه كان جيدًا جدًا ومثمرًا للغاية.

وأشار "الجار الله" إلى أن الجانبين استعرضا الروابط الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، كما بحثا عددًا من أوجه التعاون في مختلف المجالات وناقشا أيضا القضايا الإقليمية.