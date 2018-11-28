الصحة السودانية: نفاد 34 صنفا دوائيا منقذا للحياة من المخازن الحكومية

كشفت وزارة الصحة السودانية عن نفاد 34 صنفا دوائيا منقذا للحياة من المخازن الحكومية من دون توفر بدائل لها في الصيدليات التجارية.

وقال وزير الصحة السوداني محمد أبوزيد- خلال تقديمه أمس الثلاثاء، ردًا بالبرلمان على سؤال حول انعدام مصل "التيتانوس" بالمراكز الصحية- إن تلك الأصناف نفذت من مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، منوها بعدم وجود بدائل لها في القطاع الخاص، حيث أنها مدعومة بواسطة الحكومة.

وحذر أبوزيد من قرب نفاد 27 صنفاً دوائياً آخر في غضون شهر، مضيفا أن هناك 41 صنفاً يكفي لمدة شهرين.

وكشف الوزير عن توقف 33 شركة- كانت تورد بالدفع الآجل- عن التعامل مع الإمدادات الطبية، لحين سداد المديونية السابقة البالغة 34 مليون يورو مستحقة منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد الأصناف المتأثرة بتوقف الشركات تعادل 97 صنفاً.

وقال إن المبلغ المطلوب لاستيراد الأدوية التي لا يقبل موردها إلا بالدفع المقدم يبلغ 19 مليون يورو، ليصبح إجمالي المبلغ 53 مليون يورو.

وطالب الوزير بتخصيص مبلغ ثابت أسبوعيا لا يقل عن 3 ملايين يورو، لتلبية فواتير الأدوية التي يقدمها الصندوق كل أسبوع للبنك المركزي.