تراجع الطلب على خدمات شركات الطيران في بريطانيا

بعد عامين من تأكيدها عدم التأثر بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت شركات الطيران في بريطانيا تعاني من تراجع المبيعات على خلفية الغموض المحيط بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شركتا "فيرجن أتلانتيك أيروايز" و"جيت2" للطيران منخفض التكاليف إن الطلب على تذاكرهما تراجع بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، وهو الاتجاه الذي قد يستمر نتيجة استمرار المعارضة السياسية في بريطانيا لمشروع اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء "تريزا ماي" مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

كما ذكرت شركة "ريان أير" الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف إنها تتوقع أن تعاني شركات الطيران من تراجع العملة البريطانية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بين الجانبين، نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الطيران بدأت الحديث عن تأثير تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، في حين تراجعت احتمالات حدوث اضطرابات في حركة الطيران مع حديث كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة عن وضع آليات تضمن انتظام حركة الطيران بين الجانبين في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول موعد الخروج في مارس المقبل.

يذكر أن البريطانيين يحجزون رحلاتهم الصيفية في قلب فصل الشتاء، لذلك يمكن لضعف الجنيه الاسترليني أن يجعل مبيعات رحلات عطلة عيد الفصح القادم مكلفة. تبدأ هذه العطلة يوم 19 أبريل المقبل أي بعد 3 أسابيع من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد.