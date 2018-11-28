أمريكا توجه اتهامات لإيرانيين إثنين بتنفيذ عمليات ابتزاز إلكتروني

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى رجلين إيرانيين بارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني تمكنا خلالها من سرقة ملايين الدولارات من أكثر من 200 كيان من خلال اختراق اجهزة الحاسوب الخاصة بها والسيطرة على بياناتها، وطلب فدية .

وكشفت لائحة الاتهام التي اعلنتها وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الهجمات التي وقعت مؤخرا في مدينتي اتلانتا ونيوارك والتي أسفرت عن تعطيل العديد من الخدمات بالمدينتين.

وقالت الوزارة إن المستشفيات والجامعات والشركات تعرضت للهجوم أيضا، وإن إجمالي السرقات يقدر بحوالي 30 مليون دولار.

وتتضمن اللائحة اتهامات للرجلين بكتابة برمجيات خبيثة معروفة باسم برمجيات الفدية "سام سام" والتي تستغل نقاط الضعف في شبكات الكمبيوتر وتخترقها للسيطرة على ما تتضمن من بيانات.