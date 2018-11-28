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مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يناقش حماية السلاحف البحرية بلبنان

رضا الحصرى
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 10:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 10:42 م

عقدت جلسة عمل، حول حماية السلاحف البحرية بلبنان، خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

تناولت الجلسة، عرض دراسة حالة لسبل حماية السلاحف البحرية من خلال برنامج رصد وحماية السلاحف البحرية بلبنان.

واستعرضت الجلسة، برنامج رصد السلاحف البحرية فى لبنان، والذى اعتمد على جمع المعلومات والبيانات الواقعية حول موطن السلاحف وحركاتها والتهديدات على طول الساحل اللبناني، بالإضافة إلى طرح تدابير الحماية ومنها وضع العلامات الإرشادية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها السلاحف مما يساعد في تأمين بيئة مناسبة لوجود السلاحف.

كذلك تم طرح سبل التوعية وتوجيه وتكثيف المواد الإعلامية من خلال شبكات التواصل الإجتماعي لحماية السلاحف، علاوة على العمل على إنشاء منصة إعلامية يتم من خلالها الدعوة لحماية السلاحف البحرية.

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