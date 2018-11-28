كيف أنقذت «الحفاضة» رضيعا من الموت بعد سقوطه من الطابق الـ11 في سنغافورة؟

نجا رضيع بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الـ11 من إحدى البنايات السكنية في بلدة «سينجكانج» بسنغافورة.

وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية على الإنترنت، أن حفاضات الطفل ربما كانت سببا في نجاته من الموت المحقق، بعدما علقت في حامل الملابس «حبل الغسيل» بالطابق الرابع؛ مما خفف من حدة سقوطه.

وعثر الجيران على الصبي ملقى على العشب أسفل المبنى السكني، ونقل على الفور إلى المستشفى وهو يرقد في وحدة العناية المركزة ولكن في حالة مستقرة، وتبين أن الرضيع كان يقف على كرسي وسقط من النافذة ولحقت به جروح بالغة وكسور.

وقال شهود عيان إن منشر الغسيل في شقة بالطابق الرابع عمل كوسادة للطفل مما هدأ من وطأة سقوطه على الأرض.