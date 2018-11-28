فشل لقاء «السترات الصفراء» ووزير البيئة الفرنسى ينذر بتصعيد جديد

«الوزراء الفرنسي»: لا تراجع عن زيادة الضرائب على المحروقات.. ومستعد للقاء المحتجين متى أرادوا



غداة فشل لقاء بين ممثلي متظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا، ووزير البيئة الفرنسي فرانسوا دي روجي، دعت الحركة إلى مظاهرات جديدة، السبت المقبل، في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال إريك درويت، أحد ممثلي حركة "السترات الصفراء"، مساء أمس، بعد اجتماع دام ساعتين مع وزير البيئة: "إن الفرنسيين لم يقتنعوا مطلقًا بما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مضيفا: "نريد أكثر من ذلك".

ويعمل درويت سائقا على الطريق السريع في "سان إي مارن"، ويعد مؤسس تلك الحركة عبر الدعوة التى أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإضراب العام في 17 نوفمبر الماضي، للاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات بعد فرض ضريبة عليها، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي أول رد فعل رسمي على الغضب الشعبي، أصر ماكرون على أنه أمر ضروري لمكافحة التلوث، وتعهد باتخاذ تدابير تهدئة لاسترضاء المحتجين على زيادة الضرائب على الوقود.

ووعد ماكرون، خلال حديثه إلى مجلس جديد لقضايا المناخ، بعملية تشاور واسعة النطاق مع المحتجين وغيرهم من أصحاب المصلحة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للسعى إلى إيجاد حلول واقعية قدر الإمكان، موضحا أن "المشاورات يمكن أن تسفر عن تدابير مثل ربط الزيادة الضريبية المخطط لها بأسعار سوق النفط"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يبدأ في يناير المقبل، سريان زيادة ضريبة الوقود المثيرة للجدل في فرنسا، وهي زيادة بنسبة 4% على أسعار البنزين، وزيادة بنسبة 7% على الديزل. ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى حتى عام 2022.

وشهدت البلاد 10 أيام من الاحتجاجات وقطع الطرق ضد ارتفاع الضرائب، وشارك أكثر من 30 ألف متظاهر يرتدي "السترات الصفراء" في احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الماضية، مع حدوث أعمال عنف في وسط باريس مطلع الأسبوع. وأظهرت استطلاعات للرأي دعمًا عاما واسع النطاق لحركة الاحتجاج.

ولم تحمل تصريحات ماكرون أى وعود بتغيير فوري يتعلق بزيادات الضرائب في يناير المقبل، والتي يعد إلغاؤها مطلبا أساسيا لحركة السترات الصفراء.

وأعرب رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، خلال مقابلة مع محطة "بي. إف. إم. تي. في" الفرنسية، بعد فشل لقاء ممثلي "السترات الصفراء" مع وزير البيئة، أنه على استعداد للقاء ممثلي "السترات الصفراء"، إذا ما أردوا ذلك.

وشدد فيليب على أن "قرار زيادة الضريبة على المحروقات مطلع العام المقبل، في موعده ولا تراجع عن القرار".