إصابة 131 شخصا بتسمم غذائي في سنغافورة

أصيب 131 شخصا بينهم طفلان في رياض الأطفال، بتسمم غذائي، إثر تناولهم الطعام من متعهد أغذية، في ثالث حادث من نوعه في سنغافورة خلال شهر واحد.

وذكرت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للبيئة والهيئة الزراعية-الغذائية البيطرية، في بيان مشترك، أنهم يجرون التحقيقات إثر تعرض هؤلاء الأشخاص لالتهابات في الأمعاء والمعدة بسبب تناول وجبات من متعهد خدمات المطاعم وتصنيع الأغذية.

وأفاد البيان بأن المسؤولين من الهيئات الثلاث أجروا تفتيشا مشتركا للأماكن الخاصة بالمتعهد وأخذت عينات من الأطعمة للاختبار.

وأشارت صحيفة «ستريتس تايمز» في سنغافورة على الإنترنت، إلى أن ضحايا التسمم الغذائي كانوا يحضرون فعاليات معسكر تعليمي، وهذا هو ثالث حادث في سلسلة من حوادث التسمم الغذائي التي حدثت في غضون شهر، لقي خلالها مواطن حتفه وأصيب العشرات.