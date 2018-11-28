الأردن يدعو مواطنيه في أوكرانيا للابتعاد عن أماكن التوتر

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا إلى الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة، الصادرة عن الجهات الأوكرانية الرسمية المختصة، في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد وإعلان الحكومة الأوكرانية حالة الطوارئ في عدد من المناطق.

وأكدت الوزارة، حسبما افادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة اتخاذ الأردنيين المقيمين في أوكرانيا أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والتظاهرات والابتعاد عن الأماكن التي تشهد توتراً، داعية الطلبة الأردنيين إلى عدم مغادرة أماكن السكن الجامعي إلا للضرورة القصوى.

ووافق البرلمان الأوكراني أمس الثلاثاء، على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، وذلك ردا على احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مؤخرا.

وكانت روسيا قد احتجزت السفن الثلاث وأفراد طاقمها قبالة مضيق كيرتش وهو ما وصفته أوكرانيا بـ"العمل العدواني"، وتقول موسكو إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني، الأمر الذي تنفيه كييف وتقول إن سفنها كانت تبحر في المياه الدولية.