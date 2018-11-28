ارتفاع حالات الإصابة بمرض الزهري في اليابان لأعلى مستوى منذ 47 عاما

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية، ومقره طوكيو، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بمرض الزهري في اليابان ارتفع إلى 6096 مريضا هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 47 عاما.

وتجاوز عدد المرضى حتى 18 نوفمبر الجاري عدد حالات الإصابة بالمرض العام الماضي، والذي بلغ 5820 مريضا، حيث يرتفع العدد بصورة خاصة بين الرجال من العشرينات إلى الأربعينات من العمر والسيدات في العشرينات، حسبما قالت وزارة الصحة والعمل.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض الزهري ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2011، عندما سجلت اليابان 827 حالة، ومع ذلك لم يعرف بعد سبب الزيادة السريعة.

وخلص المعهد إلى أن رُبع الحالات التي تم تسجيلها هذا العام، ويقدر بـ 1548 حالة، تم رصدها في طوكيو هذا العام، يليها مقاطعة أوساكا (1043 حالة)، ومن بين الـ 5081 مريضا الذي تم تسجيلهم في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، تبلغ نسبة الرجال 66%، والنساء 34%.