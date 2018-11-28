وزير الأوقاف اليمني: ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن وكل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتمي ولا رجعة عنه.

وقال عطية - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، في المحاضرة التي ألقاها، أمس الثلاثاء، بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية - "إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها ميليشيات تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هُوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".

وأشار عطية إلى أن الميليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة، منوهًا بأن تجنيدها للأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.