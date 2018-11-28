«الكرملين»: «بوتين» لم يُجري اتصالات مع «بوروشينكو» بعد حادثة مضيق كيرتش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُجري أي اتصالات هاتفية مع نظيره الأوكراني بيوتر بوروشينكو في أعقاب احتجاز موسكو لعناصر من البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش بزعم اختراقهم للحدود الروسية.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أول أمس الاثنين، ردا على سؤال في هذا الشأن: "لم تُجرى أية اتصالات هاتفية بين الرئيسين".

وكان بوروشينكو قد صرح، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، بأنه طلب إجراء اتصال هاتفي مع بوتين دون أن يتلقى أي رد، وذلك وسط توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية واقعة مضيق كيرتش.