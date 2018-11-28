الرئيس الموريتاني يشهد العرض العسكري الموريتاني بمناسبة ذكرى الاستقلال

شهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز محاط بوزير الدفاع الفريق محمد ولد الغزواني وقائد اركان الجيوش محمد الشيخ ولد محمد الامين اليوم الاربعاء في مدينة النعمة الف ومائتا كلم شرقي نواكشوط العرض العسكري الذي تميز بعرض لطائرات حربية مقاتلة واخرى لمختلف الاغراض العسكرية ووحدات من مختلف الافرع العسكرية.

كما شاركت في العرض الذي حضره كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وحدات من سلاح الجو والطيران والمظليين الذين يتولون الإنزال أمام المنصة الرسمية.

وشارك وحدات من مختلف الفرق العسكرية والامنية العرض كان من ابرزها عدة اوية مستحدثة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وشهدت موريتانيا خلال العشر سنوات الأخيرة استعادة الجيش الموريتاني والقوات الأمنية لدورها من خلال تجهيز وتكوين مستمر وبسطت موريتانيا سيادتها على جميع حدودها وأصبحت تطارد الارهابيين في الاراضي المالية من خلال عمليات استباقية بعد ان عانت قبل ذلك من تغلغل القاعدة في بعض المدن.