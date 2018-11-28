الرئيس الأوكراني يحذر من خطر غزو روسي لبلاده

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حذر الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بلاده من خطر شن غزو روسي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء.

وقال بوروشينكو "لقد زاد عدد الوحدات التي تمركزت على طول حدودنا بشكل كبير. حرب واسعة النطاق مع الاتحاد الروسي تهدد البلاد"، مضيفا أن عدد الدبابات الروسية تضاعف ثلاث مرات من سبتمبر إلى أكتوبر.

ومنذ عام 2014، تضاعف عدد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية ثلاثة أضعاف بينما ارتفع عدد ناقلات الأفراد المدرعة خمسة أضعاف. وزاد حجم المدفعية المتمركزة على الحدود عشرة أضعاف.

يذكر أن القوات الروسية أطلقت النار واحتجزت ثلاث سفن بحرية أوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأحد الماضي.

وقالت البحرية الأوكرانية إن حرس السواحل الروسي أطلق النار على سفنها في المياه التي تفصل البحر الأسود وبحر آزوف، عن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها.

وعقب الحادث اعلن الرئيس الأوكراني عن فرض الاحكام العرفية في البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء.