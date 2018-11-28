الحكومة الإيطالية تعلن عدم نيتها توقيع الميثاق الدولي للهجرة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن إيطاليا لن توقع الشهر المقبل الميثاق الأممي بشأن الهجرة، قائلا إنه من المقرر توقيع الميثاق الدولي خلال مؤتمر دولي في المغرب يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، ولكن إيطاليا لن تحضر المؤتمر.

وهذا القرار يرجع إلى أن الحكومة قررت تكليف البرلمان إصدار القرار بشأن دعم الميثاق أم لا، والنواب لن يناقشوا الميثاق قبل المؤتمر.

وكان كونتي قد أعلن عن دعم إيطاليا للميثاق في خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ولكنه غيَّر موقفه عقب أن قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني إنه "ضد الميثاق الدولي تماما".